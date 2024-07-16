Перекос на рынке новостроек: что ожидать от цен на квартиры в Украине

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину количество новостроек сократилось вдвое. Прогнозируется, что к 2025 году объемы рынка снизятся до 30% уровня 2021 года. В то же время в некоторых регионах, особенно в западных областях Украины, строительство, напротив, активизировалось. Такая неравномерность на рынке повлияла и на цены.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на комментарий директора по продажам строительной компании Gazda Марианны Бигунец.

"Разговоры о дефиците нового жилья идут уже почти два года. Однако это лишь временные трудности", - отметила она.

По словам эксперта, сейчас активное строительство ведется только на трети жилых объектов из всех запланированных новостроек. Значительная часть из них находится в условно безопасных регионах страны.

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К примеру, в Закарпатской области ситуация кардинально отличается от общей. Здесь конкуренция среди застройщиков ежемесячно растет.

"Во втором полугодии в Закарпатье планируют выйти от 10 до 15 девелоперских компаний из других регионов. Похожая ситуация наблюдается во Львове и Ивано-Франковске: в 2024 году в этих городах заявлено вдвое больше новостроек, чем в "довоенном" 2021 году", - сообщила эксперт.

В результате этой тенденции за последние два года цены на квартиры в новостройках Закарпатья, Ивано-Франковска, Львова и Черновцов почти сравнялись с ценами в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове, где раньше стоимость жилья была выше. В настоящее время ценовой разрыв в начале строительства в разных регионах для подобных объектов не превышает 5-10%. К началу полномасштабной агрессии эта разница могла достигать 40%.

Раньше мы рассказывали, что в Украине к концу лета вырастут цены на жилье.

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