Перші дебати Трамп та Гарріс: що говорили про війну в Україні

10 вересня у Філадельфії відбулися дебати між віцепрезиденткою США Камалою Гарріс та колишнім президентом Дональдом Трампом. Цей захід став ключовим моментом у президентській кампанії 2024 року, вибори відбудуться 5 листопада.

За результатами опитування CNN, 63% глядачів вважають, що Камала Гарріс перемогла у дебатах, і навіть на каналі Fox News визнали програш Трампа.

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Під час дебатів ключовою темою стала війна в Україні. Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про перемогу України у війні з Росією. Він повторив свою риторику про необхідність припинення війни дипломатичним шляхом, зазначивши, що головною метою має бути "порятунок життів".

Камала Гарріс. Джерело: Getty Images

Модератор спитав у Трампа: "Чи ви хочете, щоб Україна перемогла?". Дональд Трамп відповів: "Я хочу, щоби війна закінчилася". На уточнювальне питання він ухилився від прямої відповіді та повторив тезу про припинення війни.

Гарріс натомість нагадала: "Я зустрічалася із Зеленським за кілька днів до повномасштабної війни, я йому передала розвіддані про те, як вони можуть себе захищати. І так ми об'єднали 50 країн допомоги Україні".

Трамп також критикував чинного президента США Джо Байдена, заявивши, що той не має достатньої сміливості для вимог до Європи збільшити витрати на оборону. Він додав, що якби він був президентом, Путін не наважився б на вторгнення в Україну, і війна б уже завершилася після прямих переговорів з обома лідерами.

Водночас Камала Гарріс різко відреагувала на позицію Трампа, заявивши, що його потурання авторитарним лідерам, таким як президент Росії Володимир Путін, могло б призвести до захоплення Києва. Вона підкреслила, що за час президентства Трампа Путін зміцнив би свою позицію, поставивши під загрозу інші країни Європи.

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Камала Гарріс також звинуватила Трампа у тому, що він "здався б" перед тиском Путіна заради збереження свого образу "друга" диктатора. Вона зазначила, що Трамп, на її думку, занадто м'яко ставиться до авторитарних режимів, що може поставити під загрозу міжнародну безпеку.

"Наші союзники НАТО дуже вдячні, що ви більше не президент", — сказала Гарріс, звертаючись до Трампа. "Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві, придивляючись до решти Європи, починаючи з Польщі... Путін – диктатор, який з'їсть вас (звернулася вона до Трампа) на обід".

Раніше відомий американський прогнозист передбачив перемогу кандидатів у президенти США.

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