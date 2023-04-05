Перший офіційний візит за час війни: Дуда вручив Зеленському в Польщі найвищу нагороду (всі подробиці)

За повідомленням польських ЗМІ, о 11:00 годині ранку Анджей Дуда офіційно зустрівся з Володимиром Зеленським в Президентському палаці. Там два лідери та їхні делегації обговорили військову допомогу для України, післявоєнне відновлення та шлях України до Європейського Союзу.

Читайте також: Зеленський посміявся з переляканого путіна

Після переговорів президенти провели спільну пресконференцію. Потім Зеленський відправився до кабінету прем'єр-міністра, де відбулись польсько-українські міжурядові консультації. За їхніми результатами були підписані декілька угод про співпрацю між підприємствами.

Володимир Зеленський разом з першою леді прибув до Варшави до Королівського замку, де їх зустріли з почестями.

Відео дня

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив Президента України Володимира Зеленського найвищою і найстарішою відзнакою Польщі – орденом Білого Орла. Також Зеленського назвали взірцевим лідером держави і нації. Про це повідомила канцелярія президента Польщі.

"Президент Зеленський на знак визнання його заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки, стійкість у захисті прав людини нагороджений орденом Білого Орла", – йдеться у повідомленні.

О 18:00 годині за місцевим часом відбудеться виступ президентів Польщі та України у дворі Королівського замку у Варшаві.

Вранці прессекретар Зеленського підтвердив початок візиту. Президент приїхав до Варшави разом із дружиною Оленою. Це перший офіційний візит українського президента до Польщі з часу повномасштабного вторгнення.

"У програмі візиту Володимира Зеленського – зокрема, переговори з Президентом Анджеєм Дудою, Прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів. Глава держави зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами та рятувальниками, а також із мерами прикордонних з Україною міст. Увечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою", – повідомив Сергій Никифоров.

Раніше, нагадаємо, президент Зеленський пояснив, чому перемовини з російським диктатором вважає неможливими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!