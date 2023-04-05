Первый официальный визит за время войны: Дуда вручил Зеленскому в Польше высшую награду (все подробности)

По сообщению польских СМИ, в 11:00 утра Анджей Дуда официально встретился с Владимиром Зеленским в Президентском дворце. Там два лидера и их делегации обсудили военную помощь для Украины, послевоенное восстановление и путь Украины в Европейский Союз.

Читайте также: Зеленский посмеялся над испуганным путиным

После переговоров президенты провели совместную пресс-конференцию. Затем Зеленский отправился в кабинет премьер-министра, где прошли польско-украинские межправительственные консультации. По их результатам было подписано несколько соглашений о сотрудничестве между предприятиями.

Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыл в Варшаву в Королевский замок, где их встретили с почестями.

Видео дня

Президент Польши Анджей Дуда наградил Президента Украины Владимира Зеленского высшим и старейшим отличием Польши – орденом Белого Орла. Также Зеленского назвали образцовым лидером государства и нации. Об этом сообщила канцелярия президента Польши.

"Президент Зеленский в знак признания его заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельности в сфере безопасности, устойчивости в защите прав человека награжден орденом Белого Орла", - говорится в сообщении.

В 18.00 по местному времени состоится выступление президентов Польши и Украины во дворе Королевского замка в Варшаве.

Утром пресс-секретарь Зеленского подтвердил начало визита. Президент приехал в Варшаву вместе с супругой Еленой. Это первый официальный визит украинского президента в Польшу с момента полномасштабного вторжения.

"В программе визита Владимира Зеленского – в частности, переговоры с Президентом Анджеем Дудой, Премьер-министром Матеушем Моравецким, подписание двусторонних документов. Глава государства встретится с представителями польского бизнеса в рамках украинско-польского бизнес-форума, с маршалками Сейма и Сената, волонтерами и спасателями, а также с мэрами приграничных с Украиной городов. Вечером Владимир Зеленский обратится к полякам и украинцам, проживающим в Польше, с большой речью", – сообщил Сергей Никифоров.

Ранее, напомним, президент Зеленский объяснил, почему переговоры с российским диктатором считают невозможными.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!