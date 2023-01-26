Зеленский о невозможности переговоров с путиным: 'После полномасштабного вторжения для меня он никто'

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина и россия не могут сесть за стол переговоров о прекращении войны, потому что не знает, кто сейчас в рф принимает решение. Он отметил, что "пока москва просит мира, она лжет, атакуя Украину ракетами ночью".

В интервью Sky News Зеленский глава государства сказал, что не заинтересован во встрече с росийским диктатором, потому что считает его "никем". Зеленский также заявил, что путин живет в "информационном пузыре" и понятия не имеет, что происходит на самом деле на поле боя.

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Так, на вопрос, помогла бы личная встреча с путиным разрешить текущий конфликт, Зеленский ответил: "Мне это не интересно. Не интересно встречаться, неинтересно говорить. Почему? Потому что мы встречались с ним в нормандском формате, это было до полномасштабного вторжения. Я видел человека, который говорил одно, а потом делал другое. Я не могу понять — это он или кто-то другой? Встретиться с чем, пожать руку? Неинтересно. Говорить? Я действительно не понимаю, кто принимает решение в россии".

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"Кто он сейчас? После полномасштабного вторжения для меня он никто, никто", – добавил президент.

Зеленский также вспомнил о россиянах, отправляющих своих детей на войну: "Как отец, я не понимаю, как можно отпустить своего ребенка, понимая, что он умрет, пытаясь унести то, чего не имеет".

Он напомнил жителям рф, что Украина не начинала войну, а что именно россия ворвалась на нашу территорию и начала убивать мирных жителей: "Это убийство. Это не самозащита. Это убийство, умышленное убийство".

Во время интервью Зеленский сказал, что гордится украинцами и добавил, что для него "люди – это приоритет номер один". "Поэтому я не хочу воевать на территории россии. Просто хочу, чтобы они поскорее прекратили войну и как можно скорее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится", — добавил президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с рф будут возобновлены только после возвращения всех территорий в пределах 1991 года. Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что кремль давит на украинских партнеров, чтобы те убедили Зеленского в проведении переговоров с рф на их условиях.

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