Перший поцілунок відбувся 4500 років тому: археологи виявили глиняний доказ (фото)

У регіонах, які зараз складають Ірак і Сирію, археологи виявили табличку із першим зображенням поцілунку. За попередніми оцінками, табличці близько 4500 років.

Ці таблички, що походять з найдавніших месопотамських суспільств, свідчать про те, що поцілунки були звичайною практикою в той час. Про це повідомляє GreekReporter.

Дослідники з Копенгагенського університету висунули думку про те, що поцілунки не обмежувалися певним регіоном, а були широко поширеним звичаєм у різних культурах. Це відкриття ставить під сумнів попередню гіпотезу про те, що походження поцілунків в губи можна простежити 3500 років тому в певній частині південної Азії.

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Зображення показує те, що виглядає як дотик губ між парою, забезпечуючи візуальне представлення цього давнього акту прихильності.

Зазначається, що збереглося багато глиняних табличок тієї епохи, які показують, що поцілунки асоціювалися не лише з романтичними стосунками, а й із дружбою та сімейними зв’язками.

За словами дослідників, поцілунки могли ненавмисно зіграти роль у поширенні вірусів, таких як вірус простого герпесу.

Нагадаємо, в Єрусалимі виявили туалетну кімнату з кам’яним унітазом віком 2700 років.

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