Первый поцелуй состоялся 4500 лет назад: археологи обнаружили глиняное доказательство (фото)

В регионах, которые составляют сейчас Ирак и Сирию, археологи обнаружили табличку с первым изображением поцелуя. По предварительным оценкам, в табличке около 4500 лет.

Эти таблички, происходящие из самых древних месопотамских обществ, свидетельствуют о том, что поцелуи были обычной практикой в то время. Об этом сообщает GreekReporter.

Исследователи из Копенгагенского университета выдвинули мнение, что поцелуи не ограничивались определенным регионом, а были широко распространенным обычаем в разных культурах. Это открытие подвергает сомнению предыдущую гипотезу о том, что происхождение поцелуев в губы можно проследить 3500 лет назад в определенной части южной Азии.

Видео дня

Читайте также: В Британии обнаружили топор ледникового периода огромных размеров

Изображение показывает, что выглядит как прикосновение губ между парой, обеспечивая визуальное представление этого древнего акта привязанности.

Отмечается, что сохранились многие глиняные таблички той эпохи, которые показывают, что поцелуи ассоциировались не только с романтическими отношениями, но и с дружбой и семейными связями.

По словам исследователей, поцелуи могли нечаянно сыграть роль в распространении вирусов, таких как вирус простого герпеса.

Напомним, в Иерусалиме обнаружили туалетную комнату с каменным унитазом в возрасте 2700 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!