Пінгвіни на станції 'Академік Вернадський' влаштували своїм малятам ясла (фото)

Українські полярники продовжують спостерігати за життям пінгвінів на антарктичній станції "Академік Вернадський". Цього разу їм вдалося помітити, як пінгвіни влаштовують для своїх малят свого роду дитячі садочки.

Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Фейсбуці показав, як підросли малята, що вилупилися у грудні минулого року. А тепер вони "відвідують ясла".

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"Це такі об'єднання дитинчат, коли вони вже надто дорослі, щоб постійно сидіти з батьками в гнізді, але ще надто малі, щоб самим ходити в океан. Пташенята збираються у невеликі групи, за якими наглядає кілька дорослих пінгвінів. Батьки в цей час можуть разом вирушати на полювання за крилем, а повертаючись – годують малюків, причому лише своїх: їх вони вирізняють безпомилково", – кажуть науковці.

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Вони помітили, як пінгвінятка, що майже наздогнали батьків за зростом, досі бігають за своїми мамами й татами та просять їсти. "А дорослі тікають від них, мовляв, не буду ж я тебе до пенсії годувати", – жартують полярники.

Вони розповіли, що малі пінгвіни будуть вчитися самостійно плавати в морі та добувати криль малеча після того, як змінять пух на пір'я. "Цей процес триває якраз, коли вони перебувають у яслах", – кажуть науковці.

Нагадаємо, працівники станції "Академік Вернадський" зняли з висоти пташиного польоту навколишню природу та інфраструктуру.

Нещодавно сніг біля станції забарвився у рожевий колір.

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