Пингвины на станции 'Академик Вернадский' устроили своим малышам ясли (фото)

Украинские полярники продолжают наблюдать за жизнью пингвинов на антарктической станции "Академик Вернадский". В этот раз им удалось заметить, как пингвины устраивают для своих малышей своего рода детские сады.

Национальный антарктический научный центр на своей странице в Фейсбуке показал, как подросли вылупившиеся в декабре прошлого года малыши. А теперь они "посещают ясли".

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"Это такие объединения детенышей, когда они уже слишком взрослы, чтобы постоянно сидеть с родителями в гнезде, но еще слишком малы, чтобы самим ходить в океан. Птенцы собираются в небольшие группы, за которыми присматривает несколько взрослых пингвинов. Родители в это время могут вместе отправляться на охоту за крилем, а возвращаясь – кормят малышей, причем только своих: их они выделяют безошибочно", – говорят ученые.

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Они заметили, как пингвинята, почти догнавшая родителей по росту, до сих пор бегают за своими мамами и папами и просят есть. "А взрослые убегают от них, мол, не буду же я тебя до пенсии кормить", – шутят полярники.

Они рассказали, что малые пингвины будут учиться самостоятельно плавать в море и добывать криль малышей после того, как сменят пух на перья. "Этот процесс продолжается как раз, когда они находятся в яслях", – говорят ученые.

Напомним, работники станции "Академик Вернадский" сняли с высоты птичьего полета окружающую природу и инфраструктуру.

Недавно снег возле станции окрасился розовым цветом.

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