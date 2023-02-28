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Пингвины на станции "Академик Вернадский" устроили своим малышам ясли (фото)

Былим Елена

Пингвины на станции 'Академик Вернадский' устроили своим малышам ясли (фото)

Украинские полярники продолжают наблюдать за жизнью пингвинов на антарктической станции "Академик Вернадский". В этот раз им удалось заметить, как пингвины устраивают для своих малышей своего рода детские сады.

Национальный антарктический научный центр на своей странице в Фейсбуке показал, как подросли вылупившиеся в декабре прошлого года малыши. А теперь они "посещают ясли".

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"Это такие объединения детенышей, когда они уже слишком взрослы, чтобы постоянно сидеть с родителями в гнезде, но еще слишком малы, чтобы самим ходить в океан. Птенцы собираются в небольшие группы, за которыми присматривает несколько взрослых пингвинов. Родители в это время могут вместе отправляться на охоту за крилем, а возвращаясь – кормят малышей, причем только своих: их они выделяют безошибочно", – говорят ученые.

 
 
 
 

Они заметили, как пингвинята, почти догнавшая родителей по росту, до сих пор бегают за своими мамами и папами и просят есть. "А взрослые убегают от них, мол, не буду же я тебя до пенсии кормить", – шутят полярники.

Они рассказали, что малые пингвины будут учиться самостоятельно плавать в море и добывать криль малышей после того, как сменят пух на перья. "Этот процесс продолжается как раз, когда они находятся в яслях", – говорят ученые.

Напомним, работники станции "Академик Вернадский" сняли с высоты птичьего полета окружающую природу и инфраструктуру.

Недавно снег возле станции окрасился розовым цветом.

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