Пиріг, який не потрібно пекти: рецепт банофі-паю

Баноффі пай – англійський десерт на основі бананів. Він дуже просто робиться, а результат вартує ресторанної страви.

Інгредієнти:

– 200 г печива "До кави"

– 100 г вершкового масла

– 85 г цукру

– 85 г жирних вершків

– 75 г вершкового масла

– 2 г желатину

– 15 г молочного шоколаду

– 1/3 ч. л. солі

– 2 банани

– 125 г сиру філадельфія

–110 г вершків для збивання (33% або більше)

– 1 ст. л. цукрової пудри

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Спосіб приготування:

1.Складіть печиво у пакет та подрібніть його в крихту.. Розтопіть масло, додайте до печива та перемішайте..Замочіть желатин.

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2.Візьміть кільце, поставте на тарілку та викладіть "тісто", зробіть бортики. Відправте тісто в холодильник на 10-15 хвилин.

3.Розтопіть цукор на невеликому вогні постійно помішуючи. Окремо розігрійте вершки, масло і сіль. З’єднайте дві суміші та додайте набряклий желатин, перемішайте. Потім додайте шоколад і знову перемішайте. Поставте у холодильник на 5 годин.

4.Збийте сир з вершками і цукровою пудрою. Викладіть у кондитерський мішок.

5.На охолоджену основу викладіть карамель та розподіліть по всій поверхні. Банани наріжте кружечками, збризніть соком лимона та розкладіть на карамелі. Останнім шаром йде крем. Посипте торт какао та відправте у холодильник на кілька годин.

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