Як приготувати корисну піцу без духовки за 20 хвилин: простий рецепт

Піца – це улюблена страва багатьох людей, але її приготування вимагає духовки. Але що робити, якщо вона не працює або ви просто не хочете використовувати її? Ми підготували для вас корисні поради та лайфхаки, які допоможуть приготувати піцу без духовки.

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Використовуйте сковороду. Замість тіста на піцу, використовуйте лаваш або тісто на млинці. Розігрійте сковороду на середньому вогні, додайте оливкову олію та покладіть лаваш або тісто на млинці. Додайте соус, начинку та сир, і наша піца готова; Використовуйте сковорідку з кришкою. Якщо у вас є сковорідка з кришкою, використовуйте її для приготування піци. Розігрійте сковорідку на середньому вогні, додайте оливкову олію, тісто на піцу, соус та начинку. Потім накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні протягом 10-15 хвилин; Використовуйте гриль. Якщо у вас є гриль, використовуйте його для приготування піци. Розігрійте гриль на середньому вогні, покладіть тісто на піцу та начинку. Покрийте кришкою та готуйте на середньому вогні протягом 10-15 хвилин; Використовуйте мультиварку. Якщо у вас є мультиварка, використовуйте її для приготування піци. Покладіть тісто на піцу на дно мультиварки та додайте начинку. Готуйте на режимі "пекарня" протягом 10-15 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати ідеальне тісто на піцу.

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