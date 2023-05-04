Как приготовить полезную пиццу без духовки за 20 минут: простой рецепт
Пицца – это любимое блюдо многих людей, но его приготовление требует духовки. Но что делать, если он не работает или вы просто не хотите использовать его? Мы подготовили вам полезные советы и лайфхаки, которые помогут приготовить пиццу без духовки.
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- Используйте сковороду. Вместо теста на пиццу используйте лаваш или тесто на блине. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте оливковое масло и положите лаваш или тесто на блины. Добавьте соус, начинку и творог, и наша пицца готова;
- Используйте сковороду с крышкой. Если у вас есть сковорода с крышкой, используйте ее для приготовления пиццы. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте оливковое масло, на пиццу, соус и начинку. Затем накройте крышкой и готовьте на среднем огне в течение 10-15 минут;
- Используйте гриль. Если у вас есть гриль, используйте его для приготовления пиццы. Разогрейте гриль на среднем огне, уложите тесто на пиццу и начинку. Покройте крышкой и готовьте на среднем огне 10-15 минут;
- Используйте мультиварку. Если у вас есть мультиварка, используйте ее для приготовления пиццы. Уложите тесто на пиццу на дно мультиварки и добавьте начинку. Готовьте на режиме "пекарня" в течение 10-15 минут.
Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить идеальное тесто на пиццу.
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