Секрет у пропорції продуктів: як приготувати ідеальне тісто на піцу

Піца є дуже популярною стравою серед українців. Її можна замовити практично у будь-якому закладі, але краще приготувати самому, адже тоді ви точно знатимете, що до її складу потрапили лише найсвіжіші продукти.

Якщо є ви новачок у кулінарних справах, то ми допоможемо вам підготувати тісто для піци, яке буде простим у приготуванні, а на виході – таким, що не рветься та не липне до рук.

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Відомий кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептом тіста, який він запозичив на Сицилії.

Вам знадобляться такі продукти:

200 мл теплої води

10 г пресованих дріжджів

0,5 ч.л. цукру

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400 г борошна

дрібка солі

1 ст.л. оливкової олії

Як приготувати:

Воду нагрійте 40 градусів та розчиніть у ній дріжджі й цукор. Розмішайте, сипніть солі та знову перемішайте. Потім поступово до суміші додайте просіяне борошно й замішуйте тісто лопаткою. Продовжуючи вимішувати, додайте олію та вимісіть тісто повторно. Перекладіть тісто на поверхню, притрушену борошном, та гарно вимісіть. Воно не має липнути до рук. Потім тісто відправте у велику миску, накрийте рушником й чекайте, аби воно піднялося. Тісто має стояти в теплі.

Раніше ми писали про те, як приготувати смачну піцу на сковороді за 10 хвилин.

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