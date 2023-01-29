Тістечка "Kinder Milk Slice": як легко приготувати магазинний десерт вдома
Шоколадний бісквіт і повітряне суфле, яке тане в роті. Цей десерт не залишить байдужими навіть дорослих, а діти перестануть просити магазинний аналог, знаючи, що вдома є смачніший. Десерт чудово підійде для чаювання та в якості солодкого шкільного перекусу. Рецептом поділилася фуд-блогерка Валерія Велігура.
Вам знадобиться (на 4 шт.):
Для бісквіту:
- 1 яйце
- 30 г цукру
- дрібка солі
- 15 г меду
- 1 ч.л. ванільного екстракту
- 20 мл молока
- 15 мл олії
- 30 г борошна
- 5 г какао
- 1/2 ч.л. розпушувача⠀
Для начинки:
- 3 г желатину
- 20 мл води
- 1 жовток
- 15 г цукру
- 1 ч.л. ванільного екстракту
- 15 мл молока
- 30 мл згущеного молока ⠀
- 5 г вершкового масла
- 115 мл вершків 33%
Переходимо до приготування
Бісквіт: Яйце з цукром та сіллю збиваємо міксером до світлої пишної піни. Додаємо мед, ванільний екстракт, молоко, олію та перемішуємо на найнижчих обертах міксера. Просіюємо борошно, какао, розпушувач і знову перемішуємо на найнижчих обертах міксера до однорідності.
Переливаємо тісто у форму (у авторки 19см*12см*4см), застелену пергаментом або фольгою і зверху також накриваємо фольгою. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин (готовність перевіряємо зубочисткою). Даємо повністю охолонути.
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Начинка: Желатин заливаємо холодною водою та залишаємо на 15 хвилин.
Жовток поєднуємо з цукром, ванільним екстрактом, молоком, згущеним молоком та вершковим маслом. Ставимо на середній вогонь, варимо до загущення і переливаємо в чисту ємність. Желатин розтоплюємо у мікрохвильовці або на плиті, додаємо до маси, перемішуємо і даємо трохи охолонути.
Холодні вершки збиваємо міксером на найвищій швидкості до загущення, знижуємо швидкість до мінімальної, додаємо заварну основу та перемішуємо до однорідності.
Збираємо: Бісквіт розрізаємо вздовж на 2 частини. Щоб було зручніше діставати, дно форми, в якій випікали бісквіт, застилаємо харчовою плівкою. Зверху кладемо 1 корж, потім шар начинки і 2 корж. Обертаємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на декілька годин. Тістечка готові.
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