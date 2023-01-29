Тістечка "Kinder Milk Slice": як легко приготувати магазинний десерт вдома

Шоколадний бісквіт і повітряне суфле, яке тане в роті. Цей десерт не залишить байдужими навіть дорослих, а діти перестануть просити магазинний аналог, знаючи, що вдома є смачніший. Десерт чудово підійде для чаювання та в якості солодкого шкільного перекусу. Рецептом поділилася фуд-блогерка Валерія Велігура.

Вам знадобиться (на 4 шт.):

Для бісквіту:

1 яйце

30 г цукру

дрібка солі

15 г меду

1 ч.л. ванільного екстракту

20 мл молока

15 мл олії

30 г борошна

5 г какао

1/2 ч.л. розпушувача⠀

Для начинки:

3 г желатину

20 мл води

1 жовток

15 г цукру

1 ч.л. ванільного екстракту

15 мл молока

30 мл згущеного молока ⠀

5 г вершкового масла

115 мл вершків 33%

Переходимо до приготування

Бісквіт: Яйце з цукром та сіллю збиваємо міксером до світлої пишної піни. Додаємо мед, ванільний екстракт, молоко, олію та перемішуємо на найнижчих обертах міксера. Просіюємо борошно, какао, розпушувач і знову перемішуємо на найнижчих обертах міксера до однорідності.

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Переливаємо тісто у форму (у авторки 19см*12см*4см), застелену пергаментом або фольгою і зверху також накриваємо фольгою. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин (готовність перевіряємо зубочисткою). Даємо повністю охолонути.

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Начинка: Желатин заливаємо холодною водою та залишаємо на 15 хвилин.

Жовток поєднуємо з цукром, ванільним екстрактом, молоком, згущеним молоком та вершковим маслом. Ставимо на середній вогонь, варимо до загущення і переливаємо в чисту ємність. Желатин розтоплюємо у мікрохвильовці або на плиті, додаємо до маси, перемішуємо і даємо трохи охолонути.

Холодні вершки збиваємо міксером на найвищій швидкості до загущення, знижуємо швидкість до мінімальної, додаємо заварну основу та перемішуємо до однорідності.

Збираємо: Бісквіт розрізаємо вздовж на 2 частини. Щоб було зручніше діставати, дно форми, в якій випікали бісквіт, застилаємо харчовою плівкою. Зверху кладемо 1 корж, потім шар начинки і 2 корж. Обертаємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на декілька годин. Тістечка готові.

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