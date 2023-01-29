Пирожные "Kinder Milk Slice": как легко приготовить магазинный десерт дома

Шоколадный бисквит и тающее во рту воздушное суфле. Этот десерт не оставит равнодушными даже взрослых, а дети перестанут просить магазинный аналог, зная, что дома вкуснее. Десерт отлично подойдет для чаепития и в качестве сладкого школьного перекуса. Рецептом поделилась фуд-блогерша Валерия Велигура.

Вам понадобится (на 4 шт.):

Для бисквита:

1 яйцо

30 г сахара

щепотка соли

15 г меда

1 ч.л. ванильного экстракта

20 мл молока

15 мл масла

30 г муки

5 г какао

1/2 ч.л. разрыхлителя⠀

Для начинки:

3 г желатина

20 мл воды

1 желток

15 г сахара

1 ч.л. ванильного экстракта

15 мл молока

30 мл сгущенки ⠀

5 г сливочного масла

115 мл сливок 33%

Переходим к приготовлению

Бисквит: Яйцо с сахаром и солью взбиваем миксером к светлой пышной пене. Добавляем мед, ванильный экстракт, молоко, растительное масло и перемешиваем на самых низких оборотах миксера. Просеиваем муку, какао, разрыхлитель и снова перемешиваем на самых низких оборотах миксера до однородности.

Видео дня

Переливаем тесто в форму (у автора 19см*12см*4см), застеленную пергаментом или фольгой и сверху также накрываем фольгой. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут (готовность проверяем зубочисткой). Даем полностью остыть.

Читайте также: Уникальные и вкусные шоколадные хинкали с вишнями – рецепт приготовления

Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 15 минут.

Желток сочетаем с сахаром, ванильным экстрактом, молоком, сгущенкой и сливочным маслом. Ставим на средний огонь, варим до загущения и переливаем в чистую емкость. Желатин растапливаем в микроволновке или на плите, добавляем в массу, перемешиваем и даем немного остыть.

Холодные сливки взбиваем миксером на высокой скорости до загущения, снижаем скорость до минимальной, добавляем заварное основание и перемешиваем до однородности.

Собираем: Бисквит разрезаем вдоль на 2 части. Чтобы удобнее доставать, дно формы, в которой выпекали бисквит, застилаем пищевой пленкой. Сверху кладем 1 корж, затем слой начинки и 2 коржа. Вращаем пищевой пленкой и убираем в холодильник на несколько часов. Пирожные готовы.

Напомним, если молоко быстро скисает – воспользуйтесь этими 7 лайфхаками. Секретные ингредиенты продлят жизнь молока на несколько суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !