Платити за комуналку та податки можна електронними грошима

В Україні дозволили сплачувати податки та комуналку електронними грошима. Відповідний закон № 4366 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)" підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з законом, електронними грошима також можна буде розраховуватися за відвантажені товари. Про це сповістила одна з авторок законопроєкту депутатка Ольга Василевська.

Йдеться про використання електронних грошей платниками єдиного податку І-ІІІ групи. Водночас вимоги щодо відкриття та ведення руханках в електронних грошах поширюються лише на клієнтів, які стали на облік.

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Таким чином в Україні хочуть зробити платежі більш прозорими. Також закон має допомогти зменшити можливість ухилення від податків. Електроні гроші легалізують та прирівняють рахунки електронних гаманців до рахунків банків.

Раніше перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк зазначив, що в документі "багато позитивних новацій для розвитку cashless-розрахунків в Україні".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік.

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