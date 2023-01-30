Платить за коммуналку и налоги можно электронными деньгами

В Украине разрешили платить налоги и коммуналку электронными деньгами. Соответствующий закон №4366 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)" подписал президент Владимир Зеленский.

По закону электронными деньгами также можно будет рассчитываться за отгруженные товары. Об этом сообщила одна из авторов законопроекта депутат Ольга Василевская.

Речь идет об использовании электронных денег плательщиками единого налога I-III группы. В то же время требования по открытию и ведению движков в электронных деньгах распространяются только на клиентов, которые стали на учет.

Читайте также: Аналитики спрогнозировали, как вырастет коммуналка в 2023 году в Украине

Видео дня

Таким образом, в Украине хотят сделать платежи более прозрачными. Также закон должен помочь снизить возможность уклонения от налогов. Электронные деньги легализуют и приравнивают счета электронных кошельков к счетам банков.

Ранее первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк отметил, что в документе "много позитивных новаций для развития cashless-расчетов в Украине".

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон о добровольном порядке взятия женщин на военный учет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !