Українським бійцям вдалося полонити ще одного російського окупанта. росіянин на камеру дав поради своїм бойовим побратимам.

Полонений на питання українських захисників, що він хотів би своїм побратимам передати, які прийшли нас "звільняти", відповів нецензурною лайкою: "Пішли вони всі в п**ду!".

Потім бійці ЗСУ спитали, чи варто було вдиратися на територію України, на що росіянин відповів, що ні. "Тут робити нічого", – додав він.

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Коли ж українські воїни спитали, чи бачив він тут "бандерівців" чи "нацистів", про що повсякчас заявляє російська пропаганда, виправдовуючи вторгнення намаганнями боротися з ними, росіянин запевнив, що бандерівців на нацистів за час перебування в Україні не зустрічав.

Також у нього уточнили: "А кого ти тут бачив?". Він відповів: "Хороших людей".

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