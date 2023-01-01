Украинским бойцам удалось пленить еще одного российского оккупанта. россиянин на камеру дал советы своим боевым собратьям.

Пленный на вопрос украинских защитников, что он хотел бы своим собратьям передать, которые пришли нас "увольнять", ответил нецензурной бранью: "Пошли они все в п**ду!".

Затем бойцы ВСУ спросили, стоило ли врываться на территорию Украины, на что россиянин ответил, что нет. "Здесь делать нечего", – добавил он.

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Когда украинские воины спросили, видел ли он здесь "бандеровцев" или "нацистов", о чем постоянно заявляет российская пропаганда, оправдывая вторжение попытками бороться с ними, россиянин заверил, что бандеровцев нацистов за время пребывания в Украине не встречал.

Также у него уточнили: "А кого ты здесь видел?" Он ответил: "Хороших людей".

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