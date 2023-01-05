Пліснява навколо вікон та на стелі миттєво зникне завдяки копійчаному засобу, який можна зробити самостійно

На стінах, стелі або навколо вікон можуть бути помітні плями вологи та цвілі, які можуть завдати шкоди. Це явище може бути небезпечним для здоров'я.

Sante+ поділилися простим та ефективним засобом, який допоможе позбутися плісняви. Цвіль може бути на різних поверхнях через надмірну вологу.

Під час сезонів низьких температур навколо вікон часто накопичується конденсат, який може призвести до появи плям цвілі. Коли вони проникають у приміщення, повітря в приміщенні також може бути забруднене. Тому важливо вжити необхідних заходів, оскільки цвіль може викликати алергію або респіраторні проблеми.

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Як позбутися від цвілі на вікнах

Конденсат і волога на підвіконнях можуть спричинити появу цвілі. За допомогою цього прийому ви можете боротися з цим явищем.

Використайте ізопропіловий спирт для видалення цвілі з вікон. Він має протимікробний та протигрибковий ефект.

Візьміть пляшку з розпилювачем і змішайте рівні частини ізопропілового спирту та теплої води. Потім розпиліть на запліснявілу поверхню, залиште на 10 хвилин, потім протріть серветкою з мікрофібри.

Перед використанням перевірте на невеликій ділянці. Деякі поверхні, такі як оброблена деревина, пофарбовані або лаковані поверхні, можуть бути пошкоджені цим засобом.

Інші поради щодо позбавлення від цвілі навколо вікон

1. Натуральна олія гвоздики також є ефективним засобом для видалення плям цвілі. Вона ідеально підходить для боротьби з грибками. Для цього змішайте 10 крапель олії гвоздики, 10 крапель олії чайного дерева і 100 мл оцту і обробіть вікно. Результат гарантовано.

Проте ці олії не рекомендуються вагітним і жінкам, що годують.

2. Білий оцет. Якщо на рамах, стиках або краях ваших вікон з’явилися плями цвілі, їх можна видалити лише білим оцтом. Цей водний розчин знищує грибки, а також дезінфікує поверхні.

Все, що вам потрібно зробити, це змочити губку або тканину з мікрофібри в білому оцті, а потім енергійно потерти відповідні ділянки. Для упорних слідів змішайте воду та білий оцет у пляшці з розпилювачем, побризкайте та залиште на 6 годин. Потім протріть тканиною і готово.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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