Плесня вокруг окон и на потолке мгновенно исчезнет благодаря копеечному средству, которое можно сделать самостоятельно

На стенах, потолке или вокруг окон могут быть заметны пятна влаги и плесени, которые могут причинить вред. Это явление может быть опасно для здоровья.

Sante+ поделились простым и эффективным средством, которое поможет избавиться от плесени. Плесень может быть на стенах, потолке или вокруг окон из-за чрезмерной влаги.

Во время сезонов низких температур вокруг окон часто скапливается конденсат, который может привести к появлению пятен плесени. Когда они проникают в помещение, воздух в помещении также может быть загрязнен. Поэтому важно принять необходимые меры, поскольку плесень может вызвать аллергию или респираторные проблемы.

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Как избавиться от плесени на окнах

Конденсат и влага на подоконниках могут вызвать появление плесени. С помощью этого приёма вы можете бороться с этим явлением.

Используйте изопропиловый спирт для удаления плесени из окон. Он оказывает противомикробный и противогрибковый эффект.

Возьмите бутылку с распылителем и смешайте равные части изопропилового спирта и теплой воды. Затем распылите на заплесневевшую поверхность, оставьте на 10 минут, затем протрите салфеткой из микрофибры.

Перед использованием проверьте на небольшом участке. Некоторые поверхности, такие как обработанная древесина, окрашенные или лакированные поверхности, могут быть повреждены этим средством.

Другие советы по избавлению от плесени вокруг окон

1. Натуральное масло гвоздики является также эффективным средством для удаления пятен плесени. Она идеально подходит для борьбы с грибками. Для этого смешайте 10 капель масла гвоздики, 10 капель чайного дерева и 100 мл уксуса и обработайте окно. Результат гарантирован.

Однако эти масла не рекомендуются беременным и кормящим женщинам.

2. Белый уксус. Если на рамах, стыках или краях ваших окон появились пятна плесени, их можно удалить только белым уксусом. Этот водный раствор уничтожает грибки и дезинфицирует поверхности.

Все, что вам нужно сделать это смочить губку или ткань из микрофибры в белом уксусе, а затем энергично потереть соответствующие участки. Для упорных следов смешайте воду и белый уксус в бутылке с распылителем, побрызгайте и оставьте на 6 часов. Затем протрите тканью и готово.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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