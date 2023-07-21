Пляж в Аргентині вкрило ''членами'', які виявилися морськими червами (фото)

Відпочиваючі на пляжі в Аргентині стали свідками дивного і шокуючого явища, коли тисячі хробаків-пенісів покрили пляж біля Ріо-Гранде у аргентинському окрузі Мультілар.

Величезні морські істоти, відомі як Urechis Unicinctus, досягали довжини у 25 см, їх викинуло на берег після потужних штормів, які вразили цей район.

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Зазвичай ці хробаки мешкають на морському дні, проте надзвичайно міцні потоки змусили їх вибратися на поверхню, пише видання пише Mirror.

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Очевидці спочатку подумали, що це штучні пеніси, оскільки вони були дуже схожими на статеві чоловічі органи. Вони являли довгий стрижень і мали велику голівку з отвором.

Експерти наголошують, що міцні шторми, зокрема під час років Ель-Ніньо, можуть змінювати ландшафт морського дна, призводячи до викидання прихованих мешканців морського дна на берег.

Що стосується їжі, деякі країни, зокрема Південна Корея, Китай та Японія, продають ці "пеніси" як дієтичний делікатес. За словами гурманів, ці хробаки мають приємну текстуру для жування та неповторний солодкий смак.

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