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Пляж в Аргентине покрылся "членами", которые оказались морскими червями (фото)

Былим Елена

Пляж в Аргентине покрылся 'членами', которые оказались морскими червями (фото)

Отдыхающие на пляже в Аргентине стали свидетелями странного и шокирующего явления, когда тысячи червей-пенисов покрыли пляж у Рио-Гранде в аргентинском округе Мультилар.

Огромные морские существа, известные как Urechis Unicinctus, достигали длины 25 см, их выбросило на берег после мощных штормов, поразивших этот район.

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Обычно эти черви обитают на морском дне, однако чрезвычайно крепкие потоки заставили их выбраться на поверхность, пишет Mirror.

Пляж в Аргентине покрылся ''членами'', которые оказались морскими червями (фото)
Пляж в Аргентине покрылся ''членами'', которые оказались морскими червями (фото)
Пляж в Аргентине покрылся ''членами'', которые оказались морскими червями (фото)
Пляж в Аргентине покрылся ''членами'', которые оказались морскими червями (фото)

Очевидцы сначала подумали, что это искусственные пенисы, поскольку они очень похожи на половые мужские органы. Они представляли длинный стержень и имели большую головку с отверстием.

Эксперты отмечают, что крепкие штормы, в частности в годы Эль-Ниньо, могут изменять ландшафт морского дна, приводя к выбрасыванию скрытых обитателей морского дна на берег.

Что касается еды, некоторые страны, в частности, Южная Корея, Китай и Япония, продают эти "пенисы" как диетический деликатес. По словам гурманов, эти черви имеют приятную текстуру для жевания и неповторимый сладкий вкус.

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