По Землі почала бити надпотужна магнітна буря: скільки триватиме та як захиститися

У четвер, 19 вересня, почалася потужна магнітна буря червоного рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму сягнула семи балів з дев'яти можливих.

Судячи з прогнозу магнітних бур на цей тиждень, оприлюдненому на сервісі Meteoagent, геомагнітний шторм триватиме цілу добу. Його сила почне спадати лише у п'ятницю, 20 вересня.

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Магнітні бурі календар на вересень:

Магнітні бурі: календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Як магнітні бурі впливають на людину:

У період збурень магнітосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головний біль, може з'явитися дратівливість, перепади настрою, підвищення чи пониження артеріального тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном, також може спостерігатися загострення хронічних хвороб.

Що робити коли магнітні бурі:

Треба пити достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. А від кави, алкогольних напоїв та енергетиків варто відмовитися взагалі.

Харчування має бути збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

Більше гуляйте на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень у життя.

Експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.

Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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