По Земле начала бить сверхмощная магнитная буря: сколько будет продолжаться и как защититься

В четверг, 19 сентября, началась мощная магнитная буря красного уровня опасности. Сила геомагнитного шторма достигла семи баллов из девяти возможных.

Судя по прогнозу магнитных бурь на эту неделю, обнародованном на сервисе Meteoagent, геомагнитный шторм продлится целые сутки. Его сила начнет спадать только в пятницу, 20 сентября.

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Магнитный бурый календарь на сентябрь:

Магнитные бури: календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Как магнитные бури влияют на человека:

В период возмущений магнитосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головную боль, могут появиться раздражительность, перепады настроения, повышения или понижения артериального давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном, также может наблюдаться обострение хронических болезней.

Что делать когда магнитные бури:

Надо пить достаточно чистую воду, зеленый или травяной чай. А от кофе, алкогольных напитков и энергетиков следует отказаться вообще.

Питание должно быть сбалансированным. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

Больше гуляйте на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки в жизнь.

Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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