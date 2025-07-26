Чому серпневі пенсії можуть не надійти українцям: причини можливого припинення виплат

Окремим пенсіонерам в Україні можуть скоротити або навіть припинити пенсійні виплати. Це може статися з різних підстав.

Для уникнення проблем з отриманням пенсії громадянам рекомендується інформувати ПФУ про будь-які зміни в їхньому житті. Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на Пенсійний фонд.

Пенсіонери повинні інформувати Пенсійний фонд про наступні зміни:

виїзд на постійне проживання за кордон;

оновлення документів, зокрема зміну паспорта;

зміни, що впливають на нарахування пенсії (наприклад, зміна прізвища);

працевлаштування чи звільнення;

зміну місця реєстрації;

зміна чи припинення певного статусу.

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Пенсіонери повинні повідомити про зміни у своєму житті протягом 10 днів. В іншому випадку вони можуть бути оштрафовані.

Які штрафи загрожують

Пенсіонери, які отримали надмірні виплати незаконно, повинні будуть повернути зайву суму. Українці можуть добровільно повернути переплату, але в разі необхідності можуть бути застосовані примусові заходи. Це означає, що кошти можуть бути стягнуті за рішенням Пенсійного фонду або через суд.

Варто зауважити, що Пенсійний фонд має право стягнути до 20% від пенсії для покриття фінансових збитків.

Раніше ми розповідали, чи може людина, яка ніколи не працювала, розраховувати на пенсію в Україні.

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