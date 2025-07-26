Почему августовские пенсии могут не поступить украинцам: причины возможного прекращения выплат

Отдельным пенсионерам в Украине могут сократить или даже прекратить пенсионные выплаты. Это может произойти по разным основаниям.

Для избежания проблем с получением пенсии гражданам рекомендуется информировать ПФУ о любых изменениях в их жизни. Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на Пенсионный фонд.

Пенсионеры должны информировать Пенсионный фонд о следующих изменениях:

выезд на постоянное проживание за границу;

обновление документов, в частности изменение паспорта;

изменения, влияющие на начисление пенсии (например, изменение фамилии);

трудоустройство или увольнение;

изменение места регистрации;

изменение или прекращение определенного статуса.

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Пенсионеры должны сообщить об изменениях в своей жизни в течение 10 дней. В противном случае они могут быть оштрафованы.

Какие штрафы грозят

Пенсионеры, которые получили чрезмерные выплаты незаконно, должны будут вернуть лишнюю сумму. Украинцы могут добровольно вернуть переплату, но в случае необходимости могут быть применены принудительные меры. Это означает, что средства могут быть взысканы по решению Пенсионного фонда или через суд.

Стоит заметить, что Пенсионный фонд имеет право взыскать до 20% от пенсии для покрытия финансовых убытков.

Раньше мы рассказывали, может ли человек, никогда не работавший, рассчитывать на пенсию в Украине.

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