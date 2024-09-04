Чому чоловіка, який має право на відстрочку, можуть мобілізувати: пояснення ТЦК

Військовозобов'язані особи, які мають право на відстрочку, можуть бути мобілізовані на загальних підставах, якщо вони не оформили цей документ належним чином.

Про те, хто може оформити відстрочку і який має бути порядок оформлення, розповіли в Тернопільській ОВА під час брифінгу. Про це пише 24 Канал.

"Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Але наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана, – наголосив начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда.

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Як правильно отримати відстрочку від мобілізації

Щоб отримати відстрочку, військовозобовʼязаний має:

зібрати усі необхідні документи згідно з постановою КМУ №560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації"; відвідати ТЦК за місцем військового обліку або за місцем реєстрації; подати документи до комісії, яка функціонує в ТЦК; отримати рішення комісії щодо надання або відмови у відстрочці.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, яка категорія студентів може втратити відстрочку у вересні.

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