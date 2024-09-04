Почему мужчину, который имеет право на отсрочку, могут мобилизовать: объяснение ТЦК

Военнообязанные лица, имеющие право на отсрочку, могут быть мобилизованы на общих основаниях, если они не оформили этот документ должным образом.

О том, кто может оформить отсрочку и каков порядок оформления, рассказали в Тернопольской ОВА во время брифинга. Об этом пишет 24 канал.

"Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку еще не подтверждает, что лицу она предоставлена, – отметил начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда.

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Как правильно получить отсрочку от мобилизации

Чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен:

собрать все необходимые документы согласно постановлению КМУ №560 "О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации"; посетить ТЦК по месту военного учета или по месту регистрации; подать документы в комиссию, функционирующую в ТЦК; получить решение комиссии по предоставлению или отказу в отсрочке.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какая категория студентов может потерять отсрочку в сентябре.

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