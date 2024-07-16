Чому не можна використовувати генератори у багатоповерхівках: відповіли у Держенергонагляді
Державна інспекція енергетичного нагляду України (ДІЕН) наголошує на життєво важливих правилах використання електрогенераторів, адже ці пристрої, хоч і рятують у час відключень електроенергії, можуть нести серйозну небезпеку, якщо їх експлуатувати неправильно. Про це пише sud.ua.
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Пам'ятайте:
- Генератори можна використовувати лише на відкритому повітрі: Не ризикуйте, використовуючи генератор у багатоквартирному будинку, навіть на балконі! Встановлюйте його на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей, гаражів, а також інших будівель. Забезпечте відстань мінімум 1 метр до стін та обладнання.
- Захистіть генератор від негоди: вода та атмосферні опади можуть призвести до поломки або ураження електричним струмом.
- Дотримуйтесь правил заправки: дайте генератору остигнути перед заправкою, щоб уникнути спалаху палива та травм. Зберігайте бензин подалі від генератора.
- Підключайте прилади безпечно: найкращий спосіб - використовувати подовжувач, підключивши до нього лише ті прилади, які дійсно необхідні.
- Підключення до мережі: якщо виникає часта потреба в генераторі, підключіть його до внутрішньої мережі через перекидний рубильник або систему автоматичного ввімкнення резерву (АВР), але зверніться до кваліфікованого електрика для виконання цих робіт.
Важливо!
- Суворо дотримуйтесь інструкції виробника вашого генератора.
- Ніколи не залишайте генератор без нагляду під час роботи.
- Використовуйте лише сертифіковані подовжувачі та кабелі.
- Не перевантажуйте генератор.
- Регулярно проводьте технічне обслуговування генератора.
Нагадаємо, ми вже писали, які прилади категорично не можна підключати до генератора.
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