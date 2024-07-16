Почему нельзя использовать генераторы в многоэтажках: ответили в Госэнергонадзоре

Государственная инспекция энергетического надзора Украины (ДИЭН) отмечает жизненно важные правила использования электрогенераторов, ведь эти устройства, хотя и спасают во время отключений электроэнергии, могут нести серьезную опасность, если их эксплуатировать неправильно. Об этом пишет sud.ua.

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Помните:

Генераторы можно использовать только на открытом воздухе: Не рискуйте, используя генератор в многоквартирном доме, даже на балконе! Устанавливайте его на расстоянии не менее 6 метров от окон, дверей, гаражей, а также других построек. Обеспечьте расстояние минимум 1 метра до стен и оборудования.

Защитите генератор от непогоды: вода и атмосферные осадки могут привести к поломке или поражению электрическим током.

Соблюдайте правила заправки: дайте генератору остыть перед заправкой во избежание возгорания топлива и травм. Храните бензин вдали от генератора.

Подключайте приборы безопасно: лучший способ – использовать удлинитель, подключив к нему только приборы, которые действительно необходимы.

Подключение к сети: если возникает потребность в генераторе, подключите его к внутренней сети через перекидной рубильник или систему автоматического включения резерва (АВР), но обратитесь к квалифицированному электрику для выполнения этих работ.

Важно!

Строго следуйте инструкциям производителя вашего генератора.

Никогда не оставляйте генератор без присмотра во время работы.

Используйте только сертифицированные удлинители и кабели.

Не перегружайте генератор.

Регулярно производите техническое обслуживание генератора.

Напомним, мы уже писали, какие приборы категорически нельзя подключать к генератору.

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