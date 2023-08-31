Чому не можна розбивати яйця об стіл та ножем

Старші люди забороняють розбивати яйця об стіл, оскільки так на людину очікує розбите життя та невдачі. Так само ви можете легко розбити своє щастя.

Загалом в давнину з шаною ставилися до столу і навіть називали його "долонею Бога". Тому на столі не можна сидіти або стукати будь-якими предметами.

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Наші предки вважали, що той, хто користується поверхнею столу для розбивання яєчної шкаралупи, так само легко може розбити щастя. Також таким людям доведеться мати діло зі злочином: сам стане жертвою або виконавцем.

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Крім цього, не рекомендується розбивати яйця за допомогою кухонного ножа. Але тут враховується більш практична сторона. Оскільки верхня оболонка яйця може почати кришитися і в результаті уламки потраплять до білка та жовтка. Вам доведеться витрачати час на вибирання цих дрібних шматочків.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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