Чому не можна спати головою на північ і як обрати правильне положення для сну

В нашому житті дуже багато забобонів пов’язано із сном. І не дивно, адже він займає величезну частину нашого буття. Аби відчувати себе бадьорим цілий день, важливо гарно виспатись, а на цей процес впливає багато факторів. От, наприклад, багато хто вважає, що важливо обрати правильне розташування ліжка в кімнаті, щоб енергія не покидала ваше тіло. Ми вже дізналися, чому не варто спати ногами до дверей, а сьогодні відповімо на питання "чому не можна спати головою на північ?"

Прикмета походить від індійського вчення Васту. Воно рекомендує спати головою не на північ, а на південь або схід. Це архітектурно-просторове вчення використовувалося Індії під час планування храмових споруд. Чому по Васту не можна спати головою на північ, пояснюється дуже просто. Людина в цьому положенні резонує з магнітними хвилями планети, але останні набагато сильніші за природне магнітне поле будь-якої з істот, що живуть на Землі. Якщо заснути на північ головою та на південь ногами, то могутнє поле планети "висмоктуватиме" енергію зі слабкого людського поля. У результаті це може знесилити і навіть призвести до пошкоджень в енергетичній захисній оболонці тіла.

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Це повір’я також пояснюють географічно. Справа в тому, що наша планета має два магнітні центри тяжіння – північний і південний полюси. Лягаючи головою на північ і поєднуючись однаковими полюсами з полем Землі, людина ніч за ніч може втрачати життєву силу. Сучасні жителі мегаполісів пояснюють прикмету інакше: на їхню думку, північний полюс, що "підтягнув" до себе континенти, діє і на людські мікроелементи, намагнічуючи їх у свій бік. Так, проводячи ніч головою на північ, людина провокуватиме відтік крові, в якій міститься залізо, до голови і прокидатиметься розбитою.

Куди слід спати за східною методикою Васту

Головою Схід – це сприяє саморозвитку, духовності, досягненню внутрішньої гармонії із собою і з Богом.

Головою на південь – продовжує життя і зміцнює здоров'я.

На захід – такий сон зробить вас егоїстичним та самозакоханим.

На північ – ви ризикуєте стати жорстоким і корисливим.

Нагадаємо, UAportal розповів, чому не можна виносити сміття з дому увечері та що може статися. Чи дійсно ця прикмета працює і може принести біду.

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