Погана прикмета: чому не можна виносити сміття з дому увечері та що може статися
Наші пращури вважали, що увечері відбувається розгул темних сил, тож намагалися без зайвої потреби не виходити на вулицю після настання темряви й до самого світанку. Часи змінилися, вірування у темні сили залишаються.
Й до сьогодні українці вірять у безліч прикмет та забобон. Одна з них – це заборона виносити сміття з дому із настанням темряви.
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За повір'ями сміття містить енергію оселі та тих, хто в ній проживає. Тож вважалося, що, якщо викинути сміття після заходу сонця, частина енергії тих, хто мешкає у будинку буде також "викинута".
А ще вірили, що відходи краще залишити на ніч, щоб відьми та інша нечисть не наврочили й не начаклували на тих, хто це сміття виніс.
Згідно з народними прикметами викинуте у вечірній час доби сміття здатне розсварити всіх домочадців та сприяти виникненню проблем грошового характеру. За віруваннями, разом зі сміттям з дому піде процвітання, благополуччя та удача.
Кілька прикмет, у які вірили наші пращури:
- Заміжня жінка, яка виносить відро з відходами після сонячного заходу сонця, буде винуватцем скандалів і постійного з'ясування взаємин з чоловіком. Діти часто хворітимуть, а їхні батьки почуватимуться нещасними та знесиленими.
- Якщо чоловік викине сміття увечері, то може залишити своїх дітей та дружину, або взагалі накличе на себе якесь травмування.
- Вважається, що людина разом зі сміттям уночі виносить і сімейні секрети, які внаслідок цього стануть надбанням громадськості.
- Згідно з народними прикметами, будинок знаходиться під охороною домовика, якому не сподобається викидання пакета з відходами у вечірній або нічний час доби.
- А ще вважалося, що разом зі сміттями увечері ви виносите з дому добробут та благополуччя.
Також не можна просити сторонню людину викинути пакет з відходами увечері, бо начебто людина разом зі сміттєвим пакетом позбавляється захисту та позитивної енергетики, передаючи їх у чужі руки.
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