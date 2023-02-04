Плохая примета: почему нельзя выносить мусор из дома вечером и что может произойти

Наши предки считали, что вечером разгуливаются темные силы, поэтому пытались без лишней необходимости не выходить на улицу после наступления темноты и до самого рассвета. Времена изменились, но верования в темные силы остаются.

И до сих пор украинцы верят в множество примет и предрассудков. Одна из них – это запрет выносить мусор из дома с наступлением темноты.

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За поверьями, мусор содержит энергию дома и тех, кто в нем проживает. Так что считалось, что, если выбросить мусор после заката, часть энергии проживающих в доме будет также "выброшена".

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А еще верили, что отходы лучше оставить на ночь, чтобы ведьмы и прочая нечисть не сглазили и не наколдовали тех, кто этот мусор вынес.

Согласно народным приметам выброшенный в вечернее время суток мусор способен рассорить всех домочадцев и способствовать возникновению проблем денежного характера. По верованиям, вместе с мусором из дома пойдет процветание, благополучие и удача.

Несколько примет, в которые верили наши предки:

Замужем женщина, которая выносит ведро с отходами после солнечного заката, будет виновником скандалов и постоянного выяснения взаимоотношений с мужчиной. Дети будут часто болеть, а их родители будут чувствовать себя несчастными и обессиленными.

Если мужчина выбросит мусор вечером, то может оставить своих детей и жену или вообще назовет на себя какую-нибудь травму.

Считается, что человек вместе с мусором ночью выносит и семейные секреты, которые в результате станут достоянием общественности.

Согласно народным приметам, дом находится под охраной домового, которому не понравится выбрасывание пакета с отходами в вечернее или ночное время суток.

А еще считалось, что вместе с мусором вечером вы выносите из дома благополучие и благополучие.

Также нельзя просить постороннего человека выбросить пакет с отходами вечером, потому что вроде бы человек вместе с мусорным пакетом лишается защиты и положительной энергетики, передавая их в чужие руки.

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