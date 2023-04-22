Чому з'являється 'іржа' на листках плодових дерев та як з нею боротися

Іржаві плями на листі садових плодових дерев досить поширене явище. Їх провокує грибкове захворювання, яка вражає всю рослину.

Ознаки іржі з'являються наприкінці весни або на початку літа, коли на деревах активно розпускається листя. Спочатку формуються невеликі жовто-зелені точки різного розміру, потім вони стають яскраво-рудими та розростаються по всій поверхні. Ці іржаві плями витягують вологу з усіх вегетативних частин дерева, що призводить до їх засихання та відмирання.

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При появі іржі необхідно негайно розпочинати лікування, інакше дерево перестане плодоносити та з часом загине. Небезпека цього захворювання підстерігає усі рослини, що ростуть із зараженим деревом. Збудник іржі може зберігатися на неприбраних з території саду рослинних рештках до 8 років.

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Як лікувати уражені іржею дерева?

Лікування здійснюють поетапно. Його проводять тричі на рік: до розпускання бруньок, у період формування бутонів або після закінчення цвітіння та через 14 днів після другої обробки.

Досвідчені садівники радять на початку вегетаційного періоду використовувати для обприскування крони бордоську рідину (2%). У період формування бутонів повторити процедуру, знизивши концентрацію речовини до 1%. Останнє обприскування крони здійснити, коли плоди перебувають у стадії наливу.

Вдруге обробляти сад треба мідним купоросом (1%), хлорокисом міді, втретє обробляють дерева "Купросилом" або бордоською рідиною (1%).

Після лікування потрібно підвищити імунітет дерев. Для цього варто скористатися добривами та препаратами, про які вам детальніше підкажуть у садових центрах, чи у спеціалізованих магазинах.

А щоб запобігти повторному розвитку інфекції іржі, необхідно повністю знищити спори цього грибка. З цією метою проводять обробку протигрибковими препаратами всього саду, очищають його від бур'янів, висаджують біля дерев полин, який пригнічує розвиток інфекції.

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