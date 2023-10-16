Чому варто поливати кімнатні вазони чаєм: ви будете вражені результатом

Чай відомий своїми лікувальними та заспокійливими властивостями, і, виявляється, він може бути корисним не лише для людей, але і для рослин, які ростуть на вашому вікні.

Від чаю рослини отримують значну кількість корисних речовин, таких як калій, фосфор та азот. На додаток до цього, рівень азоту в чаї є значно вищим, ніж у більшості добрив.

Про це пише Радіотрек.

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Чай також містить інші корисні елементи, такі як поліфеноли, теанін, антиоксиданти, вітаміни і мінерали. Цими речовинами можна підживлювати гортензії, східні лілії, кімнатні помідори, африканські фіалки та філодендрони.

Щоб забезпечити свої рослини корисними речовинами за допомогою цього ароматного напою, існують кілька способів.

Перший - дуже простий: поливайте свої квіти чаєм так, як ви робили це з водою. Інший метод - закопати пакетик чаю у горщик, щоб він збагатив ґрунт корисними вітамінами.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини заспокоюють нерви.

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