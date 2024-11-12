Чому у квитанціях за газ може бути вища сума та як цього уникнути

Фахівці пояснюють, чому в платіжках за газ можуть бути завищені показники споживання і, відповідно, більші суми до оплати. Щоб цього уникнути, потрібно регулярно повідомляти оператору фактичні дані лічильника.

Основна причина завищених платіжок - відсутність показників лічильника від абонента. У такому випадку рахунки формуються за середніми даними, які можуть бути вищими за фактичне споживання. Це середнє значення розраховується на основі даних за останні три роки, вказаних у заяві-приєднанні. Про це пише 24 tv.ua.

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Щоб уникнути цього, потрібно передавати показники газового лічильника з 1 по 5 число кожного місяця. Це можна зробити через особистий кабінет національного оператора "Газорозподільні мережі України". Якщо діють локальні оператори, наприклад, у Київській, Полтавській чи Одеській областях, показники потрібно передавати через їхні сервіси.

Абоненти "Нафтогазу" також можуть скористатися чат-ботом gas.ua в месенджерах, зателефонувати до кол-центру або надіслати SMS на номер 4647, вказавши номер особового рахунку та п'ятизначне значення лічильника.

Важливо передавати показники навіть за відсутності фактичного споживання газу, якщо ви не проживаєте за вказаною адресою. Інакше оператор нарахує обсяг за плановими показниками, що призведе до накопичення боргу.

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