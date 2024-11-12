Почему в квитанциях за газ может быть выше сумма и как этого избежать

Специалисты объясняют, почему в платежках за газ могут быть завышены показатели потребления и, соответственно, больше суммы к оплате. Чтобы этого избежать, нужно регулярно сообщать оператору фактические данные счетчика.

Основная причина завышенных платежек – отсутствие показателей счетчика от абонента. В таком случае счета формируются по средним данным, которые могут быть выше фактического потребления. Это среднее значение рассчитывается на основе данных за последние три года, указанных в присоединении. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Чтобы избежать этого, нужно передавать показатели газового счетчика с 1 по 5 число каждого месяца. Это можно сделать через личный кабинет национального оператора Газораспределительные сети Украины. Если действуют локальные операторы, например, в Киевской, Полтавской или Одесской областях, показатели следует передавать через их сервисы.

Абоненты "Нафтогаза" также могут воспользоваться чат-ботом gas.ua в мессенджерах, позвонить в колл-центр или отправить SMS на номер 4647, указав номер лицевого счета и пятизначное значение счетчика.

Важно передавать показатели даже при отсутствии фактического потребления газа, если вы не проживаете по указанному адресу. В противном случае оператор начислит объем по плановым показателям, что приведет к накоплению долга.

Напомним, мы уже писали, какой будет субсидия на газ зимой 2024-2025.

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