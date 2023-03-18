Під москвою загорівся один з найбільших хімзаводів рф (відео)

У суботу, 18 березня, на росії спалахнув один з найбільших хімічних заводів. Ймовірно, йдеться про виробниче об’єднання "Тонкий Органічний Синтез".

За даними російських ЗМІ, пожежа виникла у місті Довгопрудне Московської області. Очевидці виклали у мережі кадри з потужним полум'ям.

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За попередніми даними, на території підприємства горить цистерна для зберігання реагентів об'ємом 12 кубометрів. Пожежі присвоїли третій ранг складності.

Російські пожежники локалізували займання на площі 50 кв. м. Також за даними росЗМІ, внаслідок пожежі постраждала щонайменше одна особа. Подробиць щодо причин виникнення пожежі немає.

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Додамо, напередодні у Ростові-на-Дону на росії сталася пожежа у будівлі Прикордонної служби ФСБ. Причиною пожежі міг стати вибух на складі прикордонного управління.

Нагадаємо, на початку року стало відомо про пожежу у таборі для мобілізованих у Томську. Тоді, за версією ЗМІ, головною причиною був саботаж.

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