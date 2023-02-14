У Казані спалахнула пожежа поруч з пороховим заводом (відео)
У Казані на росії 14 лютого сталася пожежа. Вогонь охопив склад з гумотехнічними виробами.
Поряд з будівлею розташований пороховий завод. Про це повідомили у місцевому виданні "Татар Информ".
"Пожежа, чорний дим від якої бачили у всіх районах Казані, сталася у складському приміщенні з гумотехнічними виробами" – йдеться у повідомленні.
Вогонь спалахнув на вулиці Архангельська. На місце події прибули пожежники, які намагаються загасити пожежу.
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Даних щодо постраждалих внаслідок займання на складі з гумовими виробами немає.
Своєю чергою місцеві Telegram-канали уточнюють, що за вказаною адресою розташовані Волзько-Камський віконний завод, "Автотрейдсервіс", "Топ-комплект", "Резерв Груп", а також низка компаній, що займаються вікнами.
Також неподалік від місця пожежі розташований пороховий завод.
Нагадаємо, на початку року стало відомо про пожежу у таборі для мобілізованих у Томську. Тоді, за версією ЗМІ, головною причиною був саботаж.
Також відомо про пожежу на одному з військових об'єктів Бєлгородської області. Зазначалося, що в місті було чутно вибухи від боєприпасів.
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