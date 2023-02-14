У Казані спалахнула пожежа поруч з пороховим заводом (відео)

У Казані на росії 14 лютого сталася пожежа. Вогонь охопив склад з гумотехнічними виробами.

Поряд з будівлею розташований пороховий завод. Про це повідомили у місцевому виданні "Татар Информ".

"Пожежа, чорний дим від якої бачили у всіх районах Казані, сталася у складському приміщенні з гумотехнічними виробами" – йдеться у повідомленні.

Вогонь спалахнув на вулиці Архангельська. На місце події прибули пожежники, які намагаються загасити пожежу.

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Даних щодо постраждалих внаслідок займання на складі з гумовими виробами немає.

Своєю чергою місцеві Telegram-канали уточнюють, що за вказаною адресою розташовані Волзько-Камський віконний завод, "Автотрейдсервіс", "Топ-комплект", "Резерв Груп", а також низка компаній, що займаються вікнами.

Також неподалік від місця пожежі розташований пороховий завод.

Нагадаємо, на початку року стало відомо про пожежу у таборі для мобілізованих у Томську. Тоді, за версією ЗМІ, головною причиною був саботаж.

Також відомо про пожежу на одному з військових об'єктів Бєлгородської області. Зазначалося, що в місті було чутно вибухи від боєприпасів.

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