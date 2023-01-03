У Бєлгородській області горить військовий об'єкт (відео)

На росії у Бєлгородській області 3 січня спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними загоряння сталося на військовому об'єкті.

Пожежа трапилася у місті Новий Оскол. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у тому районі лунають вибухи БК.

Російська влада станом на зараз не коментувала інцидент. Втім, деякі пропагандисти пишуть, що горить військове наметове містечко зі збройним сховищем одного з підрозділів.

Зазначається, що пожежа сталася за недбалістю. Зброю встигли евакуювати, але боєприпаси ні.

Попередніх даних щодо постраждалих або загиблих внаслідок пожежі в Новому Осколі немає.

Відео дня

На опублікованих у мережі відео можна побачити стовбур чорного густого диму.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про гучні звуки, які було чутно у Джанкої та Євпаторії.

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