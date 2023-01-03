В Белгородской области горит военный объект (видео)

На россии в Белгородской области 3 января вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным возгорание произошло на военном объекте.

Пожар произошел в городе Новый Оскол. Местные Telegram-каналы сообщают, что в этом районе раздаются взрывы БК.

Российские власти по состоянию на данный момент не комментировали инцидент. Впрочем, некоторые пропагандисты пишут, что горит военный палаточный городок с вооруженным хранилищем одного из подразделений.

Отмечается, что пожар произошел из-за халатности. Оружие успели эвакуировать, но боеприпасы нет.

Видео дня

Предварительных данных о пострадавших или погибших в результате пожара в Новом Осколе нет.

На опубликованных в сети видео можно увидеть ствол черного густого дыма.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Местные жители сообщали о громких звуках, которые были слышны в Джанкое и Евпатории.

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