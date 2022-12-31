В оккупированном Крыму раздались взрывы: местные говорят, что это ПВО (видео)

Сегодня, 31 декабря, днем во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Местные жители сообщали о громких звуках, которые были слышны в Джанкое и Евпатории.

По данным местных, причиной была якобы работа ПВО. Такую информацию распространили крымские Telegram-каналы.

В то же время, так называемая "власть" временно оккупированных территорий Крыма не прокомментировала инцидент и не назвала причину взрывов.

В свою очередь в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram указали, что взрыв произошел в районе аэропорта в Джанкое.

"В районе аэродрома временно оккупированного Джанкоя "салют" – с наступающим", – говорится в сообщении.

Видео дня

В сети также опубликовали видео, на котором можно услышать звуки взрывов.

Напомним, что командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал, когда украинские военные планируют освободить временно оккупированные территории. По его словам, это произойдет уже в следующем 2023 году.

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