Під Оренбургом через п'яного командира згорів наметовий табір мобілізованих росіян (відео)

Вдруге від початку року в містах загальної мобілізації в росії відбувається пожежа. Про чергове НП повідомляються з частини Нижня Павлівка, що знаходиться в Оренбурзькій області.

Відео очевидця, який зміг зафіксувати пожежу у наметовому таборі для мобілізованих показали в різних російських телеграм-каналах. Зазначається, що вже знайдені і винуватці трагедії.

Ймовірно, це можуть бути представники особового складу, а саме п'яні офіцери.

У відео повідомляється, що пожежа сталася під ранок сьогодні, 9 січня.

"За даними одного з мобілізованих, пожежна машина, яка чергувала в частині, нібито виявилася без тиску. Військовим довелося чекати на міських рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Водночас стало відомо, що в наметах перебули мобілізовані з Самарської області.

Очевидець на відео повідомляє, що люди вибігали з табору у самих шкарпетках чи черевиках.

Нагадаємо, що на початку року стало відомо про пожежу у таборі для мобілізованих у Томську. Тоді, за версією ЗМІ, головною причиною був саботаж.

Також відомо про пожежу на одному з військових обєктів Бєлгородської області. Зазначалося, що в місті було чутно вибухи від боєприпасів.

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