Под Оренбургом из-за пьяного командира сгорел палаточный лагерь мобилизованных россиян (видео)
Во второй раз с начала года в городах общей мобилизации в России происходит пожар. Об очередном ЧП сообщаются из части Нижней Павловки, находящейся в Оренбургской области.
Видео очевидца, который смог зафиксировать пожар в палаточном лагере для мобилизованных, показали в различных российских телеграм-каналах. Отмечается, что уже найдены и виновники трагедии.
Вероятно, это могут быть представители личного состава, а именно пьяные офицеры.
В видео сообщается, что пожар произошел под утро сегодня, 9 января.
"По данным одного из мобилизованных, пожарная машина, дежурившая в части, якобы оказалась без давления. Военным пришлось ждать городских спасателей", - говорится в сообщении.
В то же время стало известно, что в палатках были мобилизованные из Самарской области.
Очевидец на видео сообщает, что люди выбегали из лагеря в самих носках или ботинках.
Напомним, что в начале года стало известно о пожаре в лагере для мобилизованных в Томске. Тогда по версии СМИ главной причиной был саботаж.
Также известно о пожаре на одном из военных объектов Белгородской области. Отмечалось, что в городе были слышны взрывы от боеприпасов.
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