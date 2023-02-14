В Казани вспыхнул пожар рядом с пороховым заводом (видео)
В Казани на России 14 февраля произошел пожар. Огонь охватил склад с резинотехническими изделиями.
Рядом со зданием находится пороховой завод. Об этом сообщили в местном издании "Татар Информ".
"Пожар, черный дым от которого видели во всех районах Казани, произошел в складском помещении с резинотехническими изделиями" – говорится в сообщении.
Огонь вспыхнул на улице Архангельска. На место происшествия прибыли пожарные, пытающиеся потушить пожар.
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Данных о пострадавших в результате возгорания на складе с резиновыми изделиями нет.
В свою очередь местные Telegram-каналы уточняют, что по указанному адресу расположены Волжско-Камский оконный завод, "Автотрейдсервис", "Топ-комплект", "Резерв Групп", а также ряд компаний, занимающихся окнами.
Также неподалеку от места пожара находится пороховой завод.
Напомним, в начале года стало известно о пожаре в лагере для мобилизованных в Томске. Тогда по версии СМИ главной причиной был саботаж.
Также известно о пожаре на одном из военных объектов Белгородской области. Отмечалось, что в городе были слышны взрывы от боеприпасов.
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