Подавайте з льодом: рецепт зеленого гаспачо зі шпинатом
Іспанський суп гаспачо прохолодний та освіжаючий ідеально підходить для спекотної погоди за рецептом від Schuba.
Інгредієнти:
Бебі шпинат – 100 г
Часник, зубчики – 2 шт.
Огірок – 1 шт.
Зелений перець чилі – 1/2 шт.
Петрушка, пучок – 1/2 шт.
Базилік зелений, пучок – 1/2 шт.
Мʼята – 20 г
Авокадо – 1 шт.
Цибуля зелена – 4 шт.
Йогурт – 200 г
Хересний оцет – 30 г
Оливкова олія – 15 мл
Паростки горошку – за смаком
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
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Спосіб приготування:
Перець чилі та огірок очистіть від насіння і наріжте. Почистіть авокадо.
Шпинат, часник, огірок, перець чилі, авокадо, зелень, цибулю, йогурт і оцет з гарною щіпкою солі, перцю перебийте, додавши води, щоб отримати консистенцію супу.
Охолоджуйте від 2 до 24 годин.
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