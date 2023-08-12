Подавайте з льодом: рецепт зеленого гаспачо зі шпинатом

Іспанський суп гаспачо прохолодний та освіжаючий ідеально підходить для спекотної погоди за рецептом від Schuba.

Інгредієнти:

Бебі шпинат – 100 г

Часник, зубчики – 2 шт.

Огірок – 1 шт.

Зелений перець чилі – 1/2 шт.

Петрушка, пучок – 1/2 шт.

Базилік зелений, пучок – 1/2 шт.

Мʼята – 20 г

Авокадо – 1 шт.

Цибуля зелена – 4 шт.

Йогурт – 200 г

Хересний оцет – 30 г

Оливкова олія – 15 мл

Паростки горошку – за смаком

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

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Спосіб приготування:

Перець чилі та огірок очистіть від насіння і наріжте. Почистіть авокадо.

Шпинат, часник, огірок, перець чилі, авокадо, зелень, цибулю, йогурт і оцет з гарною щіпкою солі, перцю перебийте, додавши води, щоб отримати консистенцію супу.

Охолоджуйте від 2 до 24 годин.

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