Як приготувати незвичний салат з абрикосами та помідорами чері

Літня пора – чудовий час для творення нових кулінарних шедеврів, і "Таблоїд Волині" продовжує ділитися цікавими рецептами страв із сезонних продуктів. Сьогодні ми розкажемо вам, як приготувати смачний салат із абрикосів.

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Інгредієнти:

Помідори чері – 100 г;

Абрикоси – 100 г;

Горіхи волоські – 20 г;

Оцет бальзамічний – 10 мл;

Гірчиця – 5 г;

Олія оливкова – 10 мл;

Сир пармезан – 20 г;

Суміш салатного листя – 100 г;

Сіль – за смаком;

Перець – за смаком.

Для початку, вимийте салатні листя, просушіть їх і покладіть у глибоку миску. Також помийте помідори чері і розріжте їх на половинки. Видаліть кісточки з абрикосів, помийте їх і наріжте на четвертинки.

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Додайте всі інгредієнти до салатного листя і обережно змішайте руками. У невеликій мисці змішайте оцет бальзамічний, гірчицю та оливкову олію, потім збийте їх до однорідної консистенції за допомогою виделки. Заправте салат цією сумішшю, розкладіть по тарілках.

Тепер розріжте горіхи волоські на четвертинки або дрібні шматочки. Терте пармезан на дрібній тертці. Посипте салат горіхами та натертим сиром. Смачного!

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