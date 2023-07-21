Как приготовить салат с абрикосами и помидорами черри
Летняя пора – прекрасное время для создания новых кулинарных шедевров, и "Таблоид Волыни" продолжает делиться интересными рецептами блюд из сезонных продуктов. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить вкусный салат из абрикосов.
Читайте также: Необычный рецепт окрошки с копченым лососем
Ингредиенты:
- Помидоры черри – 100 г;
- Абрикосы – 100 г;
- Орехи грецкие – 20 г;
- Уксус бальзамический – 10 мл;
- Горчица – 5 г;
- Масло оливковое – 10 мл;
- Сыр пармезан – 20 г;
- Смесь салатных листьев – 100 г;
- Соль – по вкусу;
- Перец – по вкусу.
Для начала, вымойте салатные листья, просушите их и уложите в глубокую миску. Также промойте помидоры черри и разрежьте их на половинки. Удалите косточки из абрикосов, помойте их и нашинкуйте на четвертинки.
Добавьте все ингредиенты к салатным листьям и осторожно смешайте руками. В небольшой миске смешайте бальзамический уксус, горчицу и оливковое масло, затем взбейте их до однородной консистенции с помощью вилки. Заправьте салат этой смесью, разложите по тарелкам.
Теперь разрежьте орехи грецкие на четвертинки или мелкие кусочки. Терьте пармезан на мелкой терке. Посыпьте салат орехами и сыром. Приятного аппетита!
Советуем обратить внимание на рецепт супа с йогуртом и мяты.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!